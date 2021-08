El Runrún: Caras tristes de futuros damnificados

La alianza entre Guadalupe y Vero Díaz

Petistas proponen al Waca para la Secretaría de Educación

No proceden impugnaciones en el Congreso

Pasan los días y como dicen, “les va cayendo el veinte” a muchos de los que ya se sentían futuros funcionarios de Gobierno del Estado. Uno de ellos, le habló al alcalde de Fresnillo Saúl Monreal para desahogarse: “estoy muy preocupado, no me han llamado”. Aunque supuestamente ni a los verdaderos elegidos les han dado la noticia formalmente, lo que pegó duro fueron aquellas frases de David Monreal: “ni lo mismo ni los mismos” y “ni cuates ni cuotas”. Algunos tardaron en comprenderlo, pero lo hicieron. Resignados se ven en una etapa de “reposo político”, a la espera de mejores tiempos. Así, hay cuadros como Elías Barajas y Javier Mendoza que andan desanimados; Julia Olguín y Lyndiana Bugarín, excandidatas a una diputación federal, siguen peleando una secretaría, mientras que Rafa Candelas espera un ofrecimiento muy bueno como para tener que dejar la notaría. Entre las caras tristes, según dicen, el exalcalde de la capital Cuauhtémoc Calderón habría presumido en su círculo cercano que le llegó el ofrecimiento de la Secretaría de Turismo y lo rechazó. Calderón alega que se seguiría dedicando a la iniciativa privada y no tiene necesidad de ser un buscachambas. Entre sus cercanos dudan que le hayan hecho la invitación y más aún que este dijera “no, gracias”. Por cierto, Cuauhtémoc acusó al secretario de Turismo actual de operar un camión de servicios turísticos sin permiso.

Ni síndicos ni tesoreros

Ayer comenzó la capacitación de alcaldes electos a la que convocó Julio César Chávez, presidente electo de Guadalupe. Se impartirían temas legales, financiaros, administrativos y de transparencia. Se iba a invitar a síndicos electos y futuros tesoreros, pero por la situación del Coronavirus se decidió excluirlos. Entre los asistentes de todos los colores, más que esperar las pláticas de los de la UNAM, asistieron por interés, otros por morbo y algunos más solo por quedar bien.

Llegó al Salón Emperador del Hotel Don Miguel Carlos Zúñiga, ya en el papel de funcionario, al parecer de Sedesol. Destacó la importancia de capacitarse porque “algunos somos nuevos” en la administración pública. El clan Inguanzo aprovechó para ofrecer tarifas especiales de 750 pesos a quienes quisieran quedarse en el hotel.

Aunque la asistencia fue nutrida fue notoria la ausencia de tres personajes: David Monreal quien mandó decir que por “problemas de tránsito” no podía asistir y se espera que hasta hoy acuda; Jorge Miranda, quién se disculpó por tener que atender un imprevisto familiar y Saúl Monreal, que andaba en Noria de Ángeles operando para el proyecto de su hermano Ricardo.

La capacitación fue amena, sin embargo, a muchos presidentes y presidentas se les cayó la cara cuando les informaron sobre las obligaciones, consecuencias y sanciones que pueden tener si incumplen con la transparencia, desvían fondos o le juegan al tío Lolo.

El encuentro continua hoy y tiene como presentaciones estelares a la superdelegada Verónica Díaz que hablará de los beneficios de los programas del Bienestar y Arturo López Bazán, secretario estatal de seguridad pública que expondrá la situación y retos de seguridad en Zacatecas.

Por cierto, trascendió que Norma Julieta del Río sería la próxima secretaria general de gobierno, sin embargo, allegados al monrealismo aseguran que la balanza se inclina hacia Jaime Casas Madero.

Intrigas en Morena

No a todo mundo le gustó que Julio César Chávez, en coordinación con el equipo de la súperdelegada Verónica Díaz, fuera el intermediario para las capacitaciones y posible reunión con David este domingo. En el mismo Morena y aliados hay envidias, intrigas y pleitos por las disputas de quiénes serían más cercanos al poder. Entre los consentidos ya destacaban Rocío Moreno, presidenta electa de Juchipila y José Luis Salas de Sain Alto, entre otros, mientras que en los que empiezan mal está Armando Perales, de Miguel Auza, a quien le reprocharon su irresponsabilidad por llegar crudo a una junta importante de la bancada de Morena. Entre todos los presidentes electos del partido guinda, a Chávez Padilla es al que le han dado más juego, supuestamente porque es parte del grupo de la coordinadora de programas Vero Díaz. Ese grupo ya está promoviendo al expresidente de Derechos Humanos, Joel Correa Chacón, para que sea el próximo secretario de Salud; y de paso busca que algunos actuales funcionarios de Guadalupe puedan acomodarse en puestos de Gobierno del Estado.

Mete el curriculum

Entre esos ingresos de solicitudes de empleo para la administración estatal, los petistas ya metieron el currículum de Antonio Guzmán para que sea secretario de Educación. Si al exrector de la UAZ no se le da jugada, podría ser su debut y despedida en asuntos políticos fuera de la universidad, al menos por un buen tiempo. La Seduzac es una de las dependencias más importantes del gobierno estatal y entre los tiradores para dirigirla están Rafa Flores y Manuel Ibarra Santos. Pero los petistas quieren venderse como los grandes aliados de Morena y promotores de la 4T, por encima del PVEM. Por eso quieren verse premiados con al menos una secretaría.

Confirman resoluciones

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral de la Federación desechó impugnaciones referentes a la conformación del Congreso local. Para que pudiera llegar el priista Víctor Rentería, tendría que seguir con la impugnación en la última instancia: la Sala Superior del Tribunal Electoral. Mientras eso ocurre, Soralla Bañuelos del Panal y José Luis Figueroa del PT, los diputados plurinominales impugnados, se mantienen firmes en sus puestos y lo más seguro es que se queden. El caso del segundo cada vez van generando más preocupaciones en Morena porque se vislumbran dos futuros diputados, en el mismo grupo de la 4T, que no están alineados al equipo del gobernador electo David Monreal. Se trata de El Cepillo y Enrique Laviada. Así pues, el poderoso bloque de la Cuarta Transformación, con 17 de los 30 legisladores, se vería reducido a 15 con el par de rebeldes.

Cambios

Zulema Santacruz, la única diputada que el PES tendrá, y su hermano Néstor, andan analizando a qué grupo les conviene más sumarse: Morena y aliados o los prianistas. Las condiciones del juego obligan a los legisladores en solitario (los únicos de su partido en el Congreso) a revisar qué posibilidades les darán de integrar bancada. Esos son los casos de Zulema y Georgina Miranda del PVEM. La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que para hacer bancada se necesitan por lo menos dos diputados del mismo partido. Pero si se trata de hacer un “combinado”, pidiendo legisladores prestados de otros partidos para hacer un grupo parlamentario, la misma ley en su artículo 41 les requiere un mínimo de cuatro legisladores.

Perfiles

Con algunas ausencias como la de Enrique Laviada, Armando Delgadillo y Víctor Humberto de la Torre, los futuros diputados de Morena fueron al café San Patricio para comenzar a delimitar sus agendas legislativas. Y es que cada uno trae sus intereses y un grupo al que se le vincula. Maribel Galván, por ejemplo, está plenamente identificada en el equipo de Saúl Monreal; su agenda va encaminada a los asuntos de Fresnillo y aunque se ha acordado que Imelda Mauricio sería la dirigente de bancada, ella todavía pelea la coordinación. Violeta Cerrillo trae asuntos de Guadalupe y Gabriela Pinedo, del clan Pinedo. De los futuros diputados guindas y los demás partidos, que llegan por primera vez al Congreso, comenzarán a conocerse mejor según su grado de voracidad y disposición para acatar las verdaderas medidas de austeridad que les dictó el gobernador electo.

En caliente

Cada vez va tomando fuerza la idea de que será en la 64 Legislatura cuando se apruebe la Reforma al Issstezac. Y será mejor si lo hacen al principio. No sería ni la primera ni la última decisión difícil que se tome en el Congreso local. En su momento, la aplicación del impuesto a la Infraestructura también se consideró desgastante, pero necesaria por el lado de las finanzas del estado. Dicen los promotores de la reforma que, si es un asunto que debe ser socializado, no solo debe consultarse con los derechohabientes del instituto, sino con todos los actores a los que les repercute la asignación del presupuesto del estado, es decir, a todos. Lo que en el próximo gobierno toman en cuenta es que mientras más tiempo pase en aplicarse la reforma más recursos se necesitarán.

Más grilla que economía

Las grillas por la entrega de permisos experimentales son un tema más político que la preocupación por las afectaciones económicas. Ante la llegada de plataformas como Uber, la competencia viene a ser como una raya más al tigre, sin mencionar que algunos de los beneficiarios no eran tan ajenos al gremio de transportistas, como Daniel Dorado, a quien le dieron el permiso para operar una ruta en Malpaso. Las concesiones ya no representan lo mismo que antes, pero aun así le siguen viendo negocio. En la Secretaría General de Gobierno dudan mucho que esos negocios den para pagar mochadas de hasta 80 mil pesos, como han denunciado en la CNOP.

Runrunazos

El gobierno de Cuauhtémoc, dirigido por José Juan Álvarez, intentó detener a Francisco Arcos Ruiz y no lo logró. Pancho Donas es la gran figura del PVEM al ganar la presidencia de paso darle buenos números a David en la contienda por la gubernatura, pese a que ahí no hubo coalición. Desde hace años, Donas perseguía la presidencia y durante todo ese tiempo se le han acumulado las ganas de trabajar. **Para negociar el puesto de la Contraloría de Fresnillo, que le corresponde al PRI, están apretando por un lado el grupo de Norma Castorena, que fue quien impulsó a Edmundo Guerrero, el contralor actual; por el otro Javo Torres está exigiendo que ese espacio sea para alguien de su equipo, suena Daniel Ramírez Díaz. * Antonio Rangel Trujillo, fallido precandidato a diputado local, sigue deshojando la margarita sobre su futuro laboral, no se decide (o no deciden) si se va a Fresnillo, a la capital zacatecana o al gobierno estatal.