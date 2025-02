El Runrún: Ahora las tarifas de agua son la discordia entre el gobierno estatal y la capital

Miguel Varela, alcalde de Zacatecas. | Foto: Cortesía.

La actualización de las tarifas de agua potable ya fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo que indica que el incremento es inminente. JIAPAZ asegura que aún no se aplica porque falta la aprobación del Consejo Directivo, pero el proceso avanza y todo apunta a que el ajuste llegará en cualquier momento.

El aumento, derivado de la inflación anual, será del 4.21 por ciento para el servicio doméstico y del 3.18 por ciento para el no doméstico. No es una sorpresa, pero sí¬ un recordatorio de que los usuarios deben estar atentos a sus próximos recibos.

Aun cuando la junta señala que el ajuste no ha entrado en vigor, el hecho de que ya está en el Periódico Oficial nos deja claro que estamos a sólo un paso de que el incremento le madrugue a más de uno.

Desconoce Miguel Varela aumento en tarifas de agua

Sin embargo, a pesar de que se dio a conocer en todos lados, el alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela Pinedo, manifestó su desconocimiento y desacuerdo con el reciente aumento de 4.21 por ciento en las tarifas del agua potable.

El incremento, publicado ayer en el Periódico Oficial, fue aprobado sin su participación, a pesar de que, por estatuto, el presidente municipal de Zacatecas preside el consejo de la JIAPAZ, por lo que expresó su malestar por no haber sido convocado a la sesión en la que se decidió el ajuste tarifario.

Argumentó que nunca fue citado y tampoco está de acuerdo con que se haya dado ese aumento, destacando que en el contexto actual, el incremento resulta injustificado, especialmente considerando que este año se concluirá el proyecto fotovoltaico de la JIAPAZ y significa un gran ahorro.

Reconsidera la JIAPAZ que el incremento podría ser ilegal

Más tarde, y una vez que se conoció la argumentación del alcalde, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas reconsideró la situación y explicó que cada año se publica el impacto de la inflación en la tarifa; sin embargo, será el Consejo Directivo quien determine si se aplicará el incremento en la tarifa.

Se detalla que el incremento publicado aún no se ha aplicado y los zacatecanos pueden constatarlo en los recibos que están en proceso de entrega en esta semana; explica que cada año, por un acuerdo del Consejo Directivo de la JIAPAZ que data del 2009, se publica el impacto de la inflación en la tarifa, sin que ello implique su aplicación.

Así se hizo en 2024 y será el Consejo Directivo, como la máxima autoridad de la JAPAZ, quien tome una determinación al respecto este año. Por lo tanto, aún no hay aprobado un incremento a la tarifas hasta que no se convoque a todo el consejo directivo, incluidos el gobernador David Monreal y el alcalde Miguel Varela Pinedo. Sería muy interesante ver esa sesión y cómo es que acuerdan los dos mandatarios.

Demandan pago de aguinaldo al Issstezac

Mientras sigue la disputa entre el Issstezac y el ayuntamiento de la capital por la posible desafiliación de 566 trabajadores del régimen de seguridad social, algunos de los trabajadores pensionados y jubilados no ven la suya y, por esa razón, ayer fueron al Poder Judicial de la Federación para exigir celeridad en sus demandas para el pago de aguinaldos pendientes.

De acuerdo con los datos que hay en el registro, son más de mil demandas de pensionados que exigen el pago de 60 días de aguinaldo, cuando ahora lo que se quiere hacer es que con la reforma de agosto pasado, en el Issstezac argumentan que sólo les corresponde el pago de 30 días de esta prestación.

Entre la carga de trabajo en los juzgados y un poco el retraso natural, es muy difícil que los juzgadores federales tomen una determinación rápida, por eso el grupo de inconformes quiere rapidez, porque sientes que conforme pase el tiempo, se pueden ir despidiendo de los 30 días que argumentan les falta. Sin embargo el Issstezac ya tomó esa decisión, y sólo un llamado del juez haría que se rectifique.

Guadalupe se une al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar

El presidente municipal, Pepe Saldívar, firmó los contratos de donación de dos predios en favor del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), y de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con el que se une al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.

Este programa a nivel federal tiene el objetivo de garantizar a todas las personas y familias de México el acceso a una vivienda adecuada, que cumpla con características esenciales como una ubicación estratégica, acceso a los servicios y beneficios que ofrece la ciudad, y certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.

En Guadalupe se contempla la construcción de más de 400 viviendas bajo este proyecto, para favorecer a la población más vulnerable y que signifique un mejoramiento a la calidad de vida de las familias. Habrá construcción masiva de vivienda.

Runrunazos

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, anunció que en próximos días se pondrán en operación cuatro nuevas unidades de recolección de basura para mejorar el servicio de limpia en el municipio. Se trata de dar un servicio eficiente y con alto nivel de eficacia. Actualmente ya trabajan en la capacitación de los choferes que operarán estas unidades.

Hoy rinde informe la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Maricela Dimas, y lo hace a un mes de que se cumpla un año de la marcha del 8 de Marzo. Mucho tendrá que explicar.