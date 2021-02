El Runrún: Acepta AMLO llevarse a reos federales

Se rompe alianza en Jerez

Nanis Romo, candidata a gubernatura por MC

DIF estatal batea a charros; señalan venganza contra el D21

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a una entidad en la que las solicitudes no se hicieron esperar. La demanda de más seguridad la comparten prácticamente todos los 58 presidentes municipales de Zacatecas. Y el gobernador Alejandro Tello ha insistido en más apoyo de Gobierno Federal para combatir la violencia.

Esa presión por cumplir uno de los compromisos de la 4T, hizo que el Presidente se comprometiera a llevarse a reos federales de alta peligrosidad que están a cargo del estado.

Si bien se le atribuyen motivos electorales a la visita del Presidente como en otras entidades, lo cierto es que Zacatecas necesita la atención prioritaria de Gobierno Federal por los constantes episodios de violencia. Según AMLO, el proyecto de Policía Federal fracasó porque no tuvo el debido asesoramiento ni intervención de la Sedena ni de la Marina. Por eso sostiene que con la Guardia Nacional será diferente y alcaldes como Eleuterio Ramos en Valparaíso, siguen esperando que la institución dé buenos resultados. Saúl Monreal de Fresnillo incluso le entregó una carta al mandatario y el alcalde de la capital, Ulises Mejía, también le hizo peticiones para que mejore la seguridad.

Además de la Universidad Benito Juárez, en Pinos, no hubo entregas significativas de obras durante la visita Presidencial, aunque llamó la atención que se estableció un precio de garantía del frijol de 14.50 pesos el kilo, aunque el precio determinado en el mercado ronda los 30 pesos. Algunos campesinos sintieron que el Presidente no trae el pulso de la situación del campo zacatecano y sus necesidades, mientras llegó a un estado donde los problemas de inseguridad le estallaron. Aun así, en cierta forma, sigue haciendo campaña. Ayer estuvo en Zacatecas, Morelos, Fresnillo y Jerez y hoy continuará su gira en Tlaltenango.

Panorama difícil

Por la cercanía de los Monreal con López Obrador y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para mover las piezas de Morena en Zacatecas, muchos dan por muerto el proyecto de Mejía en la capital, que sería reemplazado por el de Jorge Miranda, aunque el actual alcalde todavía espera disparar sus últimas balas. Una de ellas es, además de las impugnaciones que dice va a interponer, es que la secretaria general de Morena nacional, Citlalli Hernández, habría sido ninguneada a la hora de tomar la decisión de siglar la candidatura a la presidencia de la capital, al Partido Verde. Citlalli podría interponer un recurso para anular ese acuerdo, pero eso dependería hasta qué grado estaría dispuesta la mujer morenista de meter las manos al fuego por Ulises.

No van juntos

Uno de los acuerdos finales en la alianza Va por Zacatecas es que no habrá unión de fuerzas para contender en la presidencia de Jerez. Panistas y priístas irán cada quien por su lado. Se sabe hasta el momento que por instrucciones de su dirigencia nacional, los azules se la jugarían con José Viramontes, alias Pepe Pasteles, mientras que los tricolores lanzarían al actual diputado Luisito Esparza. Este pretendía la reelección, pero su distrito fue siglado para mujer y todo indica que pero su distrito fue siglado para mujer y todo indica que ahí decidirán mediante encuesta entre las priístas de esa región como Eva Verónica Hernández, ex Secretaría General del PRI; Lila Ulloa y otras que ya levantaron la mano como la maestra Cuquita y Bety Murillo.

El amarrado

En los enjuagues entre verdes, morenistas, petistas y de Nueva Alianza se determinó que de los tres distritos locales de Fresnillo, solo en el 7 irían en alianza para que lo encabece el PVEM; y ahí van con Carlos Alvarado Campa. En el distrito local 6 cada quien se la jugaría por lado y hasta el momento solo estaría definido que el PT va con Jesús Cid; en el 5 Juan Antonio Rangel iría por Morena. Por cierto, en las codiciadas plurinominales, para el caso del PT, el exrector de la UAZ Antonio Guzmán irá en la primera o segunda posición; la otra prioridad de los rojos en la lista es la actual tesorera del partido, Ana Luisa del Muro.

La adhesión de Nueva Alianza en el equipo de la 4T estuvo a punto de caerse, pero luego de las negociaciones con dirigentes de partidos y David Monreal la rescataron. Los turquesas encabezarán el distrito 11 de Villanueva y las planillas para las presidencias en Monte Escobedo y Villa González Ortega.

Así, la alianza 4T iría junta los distritos 1 y 2 de Zacatecas; 5 de Fresnillo, 8 de Ojocaliente, 10 de Jerez, 11 de Villanueva, 13 de Jalpa, 14 de Tlaltenango.

Los municipios donde van juntos son Zacatecas, Ojocaliente, Jerez, El Plateado, Jiménez del Teul, Villa González, Villa García, Nochistlán, Jalpa, Tlaltenango, Santa María de la Paz, Monte Escobedo, Genaro Codina, Pánfilo Natera, Valparaíso y Sombrerete.

El futuro de MC

Felipe Álvarez le batalla para conseguir reclutas que le den votos a Movimiento Ciudadano. Para su suerte ya encontró quien se anime a ir por la gubernatura bajo las siglas de esa pequeña franquicia. Ana María Romo Fonseca se va a sacrificar en un partido que no tiene posibilidades de gobernar la entidad, pero a Felipe Álvarez le interesan votos que lo puedan llevar a una pluri en el Congreso local. Y si lo bajan por aquello de la equidad de género, aparecería su hija Gabriela Álvarez, que según dicen, sería mucho mejor legisladora que su papá. Por cierto, se dice que la Nanis Romo anda reclutando a Juan Carlos Pérez para que sea el candidato al Ayuntamiento por Zacatecas por Movimiento Ciudadano si en el PRI no se le hace.

Corajes en la Junta de Monumentos

El titular de la Junta de Monumentos, Rafael Sánchez Preza, metió una queja ante la Secretaría de la Función Pública por “una filtración” de datos de una auditoría del 2018, en la que participó el despacho Santos Rayas, y que reveló malos manejos administrativos en la dependencia. Hasta el momento, a Sánchez Preza lo han mandado por un tubo porque los resultados de esa auditoría no son datos clasificados ni sensibles, ni deberían serlo. El ingeniero químico debería estar más preocupado en hacer bien su chamba que en los datos de las auditorías, que a fin de cuentas son su responsabilidad.

Quiere la SAMA

Cuenta la leyenda que, con la bendición del D21 y el alcalde de Guadalupe Julio César Chávez, Julio Nava espera que el próximo sexenio lo nombren secretario del Agua y Medio Ambiente. El contralor de Guadalupe se cuelga de su experiencia en el extinto Instituto de Ecología y Medio Ambiente y la delegación de la Semarnat para alzar la mano y decir que ya tiene tablas para el cargo. Para la Secretaría General de Gobierno, una de las propuestas que tienen en ese equipo es el notario Jaime Casas Madero.

No se rompe

Aunque parecen lejos de llegar a un acuerdo, los panistas, priístas y perredistas no romperán el pacto de ir juntos por la presidencia municipal de Zacatecas. El acuerdo sigue firme de llevar un candidato siglado por Acción Nacional, pero eso no quiere decir que vaya Alejandro Enríquez Suárez del Real en automático. A Heladio Verver lo siguen empujando aunque para eso lo tengan que vestir de azul.

Pleito con el DIF estatal

Ayer un grupo de charrería pretendía usar el lienzo de la feria, que está a cargo del DIF estatal. Pero el equipo del enfermero Omar Acuña les negó el espacio, con el argumento de que en estos momentos no se permite ningún evento por el tema de la pandemia del Coronavirus. Pero los charros, que aseguraban tener el permiso para un evento a puerta cerrada de niños y jóvenes, aseguraron que la negativa fue una especie de venganza, debido a que estos pronunciaron su apoyo hacia el proyecto de David Monreal. Así, los pequeños charros tuvieron que hacer su exhibición en otro lienzo, más allá de la comunidad San Jerónimo en Guadalupe.

Precisamente en estos días el director del DIF estatal, Omar Acuña, ya está valorando la reapertura del parque La Encantada, con accesos controlados para cuidar la sana distancia. En el Incufidez está previsto que el estadio Carlos Vega Villalba lo abran el 3 de marzo, con una serie de protocolos sanitarios.

Contradicciones

Hay contradicciones en las denuncias, quejas y grillas que han hecho comuneros de Cicacalco, en Tlaltenango, para impedirle al ayuntamiento hacer uso del basurero municipal. Y es que muchos de ellos no han sabido responder a la pregunta de porqué nunca protestaron hasta hace apenas unos meses, ni han precisado afectaciones que dicen tener por el relleno sanitario. Julia Olguín había estado promoviendo esas grillas, pero ahora dejará de hacerlo porque finalmente no será la bendecida para contender en el Distrito federal 2, y ya no tiene caso pelearse con el alcalde Miguel Varela. De premio de consolación a Julia Olguin le están ofreciendo ser la candidata del Distrito 10 de Jerez que tiene bien trabajado.

Runrunazos

Gregorio Macías, con todo y la persecución de la Fiscalía que enfrenta por presuntos malos manejos en Mazapil, contenderá bajo las siglas perredistas en su distrito local, y lo ven como favorito para aplastar al priísta David González, hijo de Chema González, que le ven un escenario complicado, pese a la ayuda de su padre en la operación política. * Algunos constructores desesperados por la falta de chamba buscan alguna ayuda cercana a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que los recomienda con una instancia federal o donde quiera que les puedan dar obras. Los más aventados se van a inscribir a un Congreso de la CMIC en Tamaulipas, programado para a mediados de marzo, y en el que participará la misma Rocío. Dicen que al magistrado Arturo Nahle también le habían llegado peticiones del ramo constructor.