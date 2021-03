La fase en que los ambiciosos vulgares de un partido reclutan ambiciosos vulgares de otros lados para potenciarse a sí mismos está por expirar.

Sigue la reacción de las militancias insatisfechas por imposiciones y pisoteos de normas estatutarias de cada instituto político.

Seremos testigos del éxito o fracaso de la táctica de contención acostumbrada consistente en diferir lo más que se pueda las definiciones para que no tengan modo de registrarse por otra opción los decididos a hacerlo.

El primer Presidente de la Republica postulado por el PRI, (nació como PNR, luego se llamó PRM hasta adoptar su actual denominación), Adolfo Ruz Cortines llegó estigmatizado por la acusación de fraude, una vez instalado en la Presidencia, conjuró el peligro representado por un nutrido grupo de políticos y generales insatisfechos por el desenlace electoral de 1952, situación que inspiró la salida lateral mediante la creación del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), evitando con eso que la insatisfacción nutriera a la real oposición representada por el PAN y el no reconocido PCM. Con el tiempo, las salidas laterales se multiplican, algunas de vida efímera, otras de dimensión meramente local, la mayoría de las cuales recibe oxígeno del aliado mayor para el registro

Eventualmente la salida lateral la constituye un partido ubicado en el campo contrario, hay muchas formas de acordar en lo oscurito cuando sobran ambiciones y faltan escrúpulos.

Hoy, la coalición que tiene al PRI como buque insignia, se conforma por institutos políticos que en distinta medida transitan de Matriz a sucursal. Su salida lateral es Movimiento Ciudadano, igualmente opositor ala #Cuarta transformación con su propio estilo. En esa lógica se inscribe la postulación a la gubernatura de Zacatecas de Ana María Romo Fonseca.

En la actual coyuntura la coalición que tiene en Morena la trompa de la máquina sustituyó al PES con el PVEM, fiel al campeón hasta que pierde. Existen vías alternas nacionales en busca de consolidación: Redes Progresistas, factura del magisterio, Partido Encuentro Social, que procura con un ligero cambio de nombre, el registro no obtenido, y Fuerza por México, del controvertido personaje, Pedro Haces.

Valiosas rebeldías hembrionarias

En Zacatecas, partidos locales complementan el menú de salidas laterales al alcance de militancias insatisfechas víctimas de la exclusión, se vislumbra desbandada cuando menos temporal de insumisos de las coaliciones “Juntos Haremos Historia” y “Va por Zacatecas”, las razones son semejantes: Imposiciones de candidatos de los núcleos que si bien no apoyan a los candidatos que les fueron impuestos en sus respectivos institutos, tampoco quieren sumarse a la coalición contraria o salir de escena.

La fuente mayor de insatisfacción política es la imposición desde la ciudad de México que sufrimos desde el Porfiriato, la alternancia partidista no cambió la situación, violar estatutos a la Coalición.

“Va por Zacatecas” le fue fácil cumplir la cuota de género inoportunamente dispuesta por el INE, desplazando a Adolfo Bonilla, perfilado con mucha antelación, a la Coalición “Juntos Haremos Historia” le entregan Zacatecas para atenuar el golpe sufrido por Ricardo Monreal en la Ciudad de México.

Las ilegalidades y maniobras han quedado más en evidencia en la Coalición Juntos Haremos Historia debido a la falta de oficio con la que buscan aplastar a los que si son activos promotores de la #Cuarta transformación e invariablemente solidarios con el Presidente López Obrador, para abrirle paso a una colección de indigentes ideológicos, incluyendo a algunos que adquirieron notoriedad como detractores de la opción a la que se arriman.

Arroyos hacia un mismo mar

El descontento legítimo es masivo, no transitará por un solo cauce, algunos aprovecharán la necesidad de candidatos que tienen los partidos que van por registro, otros se cruzarán de brazos, algunos más se sumarán a candidatos no considerados impresentables, otros se concentrarán en ganar para la #Cuarta transformación los distritos federales, a diferencia de 2018, cuando aguantaron el atropello en aras de un interés superior, ahora no se someterán porque saben que de hacerlo, nunca será realidad el cambio anhelado.

La formidable resistencia a las imposiciones la pena si se convierte en motor de una ciudadanía exigente y crítica, que obligue a quien gobierne a servir y no servirse, que no permita a nadie apartarse de la ley para oprimir caciquilmente.

La pandemia ha pospuesto la movilización ciudadana que dé celeridad al proyecto de transformación, a recuperar lo público enajenado a intereses privados, regresar al Estado de dónde nunca debió salirse, reformar la estructura del Poder Público para que nunca más reine la impunidad, ajustar cuentas con el pasado enjuiciando a los expresidentes.

Lo importante es mantener las inconformidades hasta que agrieten el muro, que la gente no regrese a la pasividad una vez concluido el proceso electoral.

La lucha continúa.

Nos encontramos el lunes en Recreo.