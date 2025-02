¿Quién tira la primera piedra?

José Luis Medina Lizalde.

El nepotismo electoral es solo una subespecie del que pudre el servicio público.

Me dejó boquiabierto el relato de mi estimado amigo licenciado José Manuel (Kent) Contreras sobre la primera reunión del equipo de gobierno de Alejandro Tello en la noche de la víspera de que rindiera protesta “Al terminar hizo uso de la palabra la esposa del gobernador electo, Cristina Rodríguez, para advertir a los presentes que no quería ”fulanos” en el gobierno” (Aquí omito el apellido de un zacatecano muy conocido del que se divulgó una conversación íntima propia de una aventura extra-marital).

La doctora Rodríguez, como Martita Sahagún, no cristalizó anhelos electorales, pero de que le hubiera gustado no dejó duda.

Los motivos para aplaudir una iniciativa contra el nepotismo van más allá de la afectación que en este caso alcanzaría a Saúl Monreal en sus posibilidades de suceder a su hermano, es tanto el daño ocasionado a los zacatecanos por esa degradación de las instituciones que debemos aprovechar la ocasión para imaginar cómo podemos tomar tal iniciativa como punto de partida para que Zacatecas se deshaga del tumor canceroso que hizo metástasis.

Según lo trascendido, la iniciativa anunciada el pasado 5 de febrero se reduce al nepotismo electoral, lo que constituye solo una parte del problema.

El repaso de las postulaciones a cargos de elección popular en el estado conduce a la conclusión de que no hubo un solo instituto político que no incurriera en aberraciones nepotistas.

La falta de peso de las militancias en decisiones que estatutariamente les corresponde, ocasiona que personas cuyo único nexo con la política activa es el parentesco sanguíneo o político con algún actor político sean candidateadas simultáneamente con su pariente, aunque a cargo distinto.

Escribo este texto sin haber tenido acceso a la iniciativa, solo conozco lo referente a la prohibición de que un familiar suceda a otro en el cargo, lo que me parece que no atiende al nepotismo electoral que tenemos años de presenciar en Zacatecas, dónde un actor u actora política impone candidaturas de parientes a cargos que no implican su sucesión directa e inmediata.

Alternancia equívoca

La crónica insuficiencia de oportunidades laborales convirtió la política en refugio de personas sin vocación ni oficio que descubrieron una vía propicia para intentar obtener empleo, un ascenso o un contrato ganando la consideración del pariente sexenalmente empoderado. Vimos desfilar el afán de congraciarse en torno a Don Felipe Monreal, padre del gobernador del período 1998-2004, buena parte de los cuales hizo lo mismo en el entorno de Claudia Corichi, hija de la gobernadora Amalia García (2004-2010).

Se creó una poderosa inercia que llega hasta el presente en dónde los equipos de gobierno municipales y estatal se integran más en función de afinidades personales que en criterios de honestidad, capacidad y dinamismo, provocando que el debate en torno a temas de interés general, a veces de manera franca y otras veces soterrada, sea más entre pandillas sexenales que entre distintas ópticas genuinamente partidistas.

El veneno destructor de la vida pública que más ha afectado a los zacatecanos es el de la normalización del nepotismo, compadrazgo, amiguismo e influyentismo en la vida institucional, imponiendo la improvisación, abatiendo la calidad del servicio público, sacrificando a los mejores en provecho de los adeptos aunque sean ineptos.

¿A quién es imputable tal degeneración? En la idea que me he formado del asunto a nadie y a todos. A nadie porque las poderosas inercias de la política como negocio se consagraron con “La alternancia” que nos vendieron como democracia (con Vicente Fox como culminación) y a todos porque no hay partido, en el ámbito zacatecano que no contenga el tumor en su seno.

Remediemos lo estatal

Ninguna fuerza política despierta entusiasmo colectivo si todas comparten los mismos vicios, las denuncias de unos contra otros son espectáculo cada vez más decadente, la incivilidad del debate es porque se disputan intereses en vez de que se diriman ideales.

Luchar contra el nepotismo es luchar por algo más general y profunda: La lucha contra la corrupción en la que el nepotismo juega el simultáneo papel de causa y efecto.

Sería muy lamentable que la valoración de la iniciativa presidencial sea mezquinamente electorera y no motive la reflexión cabal sobre la corrupción pública que subyace tras la apariencia del mismo modo que las fugas subterráneas del agua potable

La cancelación del nepotismo electoral debe ser voz de arranque para imaginar leyes y políticas públicas estatales que remodelen las administraciones públicas dándole el peso que merece el mérito para permanecer y la capacidad para formar parte de las mismas y siempre sin corrupción.

¿Cuál persona o partido tiene autoridad moral para lanzar la primera piedra?

