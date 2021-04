¿Porqué así?

El duro golpe asestado a Morena con la cancelación de candidaturas en Guerrero y Michoacán demuestra el riesgo que corre toda causa colectiva cuando pesan más los intereses de una parte que del todo, pero no es Mario Delgado el único que pone sus intereses por encima de los colectivos que formalmente encarna, Ricardo Monreal le dice “quítate que allí voy”, pero no solo los intereses comunes son los afectados con el personalismo exacerbado, también los proyectos personales se descarrilan a la larga, el Senador Zacatecano va en camino de experimentarlo.

La abierta promoción de Fuerza por México del Senador que teóricamente es de Morena llega al extremo de ponerle competencia en los distritos federales a candidatos de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, atentando contra la meta prioritaria de mayoría legislativa de la “Cuarta Transformación”.

En caso de que el naciente partido logre registro tendrá el coordinador parlamentario un nuevo barco para navegar y su hija una diputación plurinominal.

La estrategia es por su sobrevivencia política; debilitado en la Ciudad de México, reacciona con precipitación ante señales de que las cosas no marchan bien en la campaña de su hermano, pero no pensando en David sino en él mismo, sabedor de que por primera vez el “círculo rojo nacional” descubre la resistencia incubada en Zacatecas por la marca Monreal, largo tiempo inadvertida, el incidente del manoseo en Juchipila hizo el milagro .

Manteniendo “El Buen Lejos”

Cuando se cierra la competencia, David padece el opacamiento que genera el arrastre de su hermano, mientras que Claudia Anaya tiene la ventaja de ser la actora principal entre los suyos sin que nadie le disputa esa condición, ni siquiera las visitas de las mediocridades nacionales que dirigen a cada uno de los tres partidos que la respaldan le roban reflectores.

Las fotos con candidatos de diversos partidos sirven a Ricardo para enfatizar un Zacatecas monrealizado al exterior pero en Zacatecas convierte a su hermano en uno más del paisaje y estimula la desfavorable comparación entre ambos (Los monrealistas de Ricardo son los más reacios a sumarse porque son los que más pueden comparar, Laviada es el único que lo dice pero no el único que lo piensa).

Las diferencias entre familiares con intereses políticos específicos se han hecho públicas y complicadas a partir de la evidencia de que Verónica Díaz les comió el mandado ungiendo candidatos. Saúl Monreal se concentra en consolidar Fresnillo como su bastión sin tener que compartirlo

Catalina, hija y heredera del talento político de su padre, se las ingenia operando para el nuevo partido y manteniendo inteligente distancia con lo que no puede remediar.

Monrealizar la campaña sirve a Ricardo en el ámbito nacional al proyectar una imagen de fuerza al exterior pero debilita a su hermano David al exacerbar la percepción de cacicazgo familiar en la población local, la pretensiosa frase de “Los Monreal si saben gobernar” induce al repaso retrospectivo de los gobiernos municipales de Rodolfo y David, que jamás se acercaron al nivel del reconocimiento de Ricardo como gobernador, e inclusive, acentúa la severidad crítica ante le gestión de Saúl inevitablemente asociada a la pesadilla de la inseguridad Fresnillense.

La fuerza impulsora de Ricardo Monreal les ha abierto senderos políticos a sus hermanos Rodolfo en Guerrero y Eulogio en Aguascalientes, pero el efecto de su influencia en Zacatecas transita de lo positivo a lo negativo. Si David encuentra tanta resistencia a su pretensión, seguramente Saúl es lo suficientemente inteligente para advertir lo cuesta arriba en que lo coloca el desgaste natural de la marca.

El dilema no es la de hacer política con actores de la propia familia o no hacerlo, el dilema es hacerlo democráticamente o caciquilmente, Pancho Villa jamás dispuso que su hermano Antonio ejerciera mando sobre Felipe Ángeles. La degradación nepotista hace del vínculo familiar la clave de las decisiones políticas, eso es lo que se cuestiona en sociedades no monárquicas.

El vínculo familiar brinda confianza subjetiva en que no habrá deslealtades, pero la experiencia demuestra que la competencia individual dentro de un equipo político familiar deviene en catástrofe familiar y política, sirva de ejemplo cercano el de los Coahuilenses hermanos Moreira.

Sin necesidad

¿Por qué Monreal no cultiva su aspiración a la Presidencia como lo hacen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, basándose en el buen desempeño en la encomienda pública, como Andrés Manuel?. Aptitudes las tiene, su desempeño como gobernador, como candidato y como parlamentario lo acredita como uno de los más competentes políticos contemporáneos ¿Para qué desgastar su figura nacional en un campo de batalla local?

Es como si Claudia Sheinbaum jugara su destino asegurando el control de Tlalpan como su bastión de lucha por la Presidencia de la República.

Nos encontramos el lunes en Recreo