México ya es otro.

José Luis Medina Lizalde.

Los mexicanos recibimos el año con muchas razones para el optimismo. Somos el tercer país con más crecimiento del PIB en 2023, solo debajo de la India y de China, nos consolidamos como el principal socio comercial de los Estados Unidos, el monto de las reservas del Banco de México alcanzó la cifra récord de toda su historia de Doscientos once mil quinientos millones de dólares, el peso cerró a menos de diecisiete unidades por dólar, se recibió inversión extranjera por un monto jamás alcanzado con anterioridad, se sacaron a más de cinco millones de mexicanos de la situación de pobreza, el salario mínimo recupera su poder de compra en forma espectacular, obras concebidas para generar desarrollo se insertan a nuestra realidad económica en este 2024 (Tren Maya, Corredor Interoceánico, Refinería Olmeca, Parque solar en Puerto Peñasco, Aeropuerto AIFA, aeropuerto Carrillo Puerto en Tulum, presas hidroeléctricas en Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, acueductos, más de cien mil hectáreas incorporadas al riego, carretera Oaxaca Puerto Escondido y Oaxaca Istmo de Tehuantepec, Tren el Insurgente, cuarteles para la Guardia Nacional para que por primera vez en la historia de México contemos con cobertura policial en todo el territorio nacional, y cobertura de un noventa y cuatro por ciento de acceso al internet en todo el país y un largo etcétera.

El aprendizaje colectivo de los asuntos del interés de todos también registra grandes avances, En el pasado quedó la equivocada idea de que con los Estados Unidos el dilema consiste en someternos o confrontarnos. López Obrador ha logrado mantener una interlocución fluida y cordialísima sin ceder soberanía, empezando por los límites a la truculenta DEA y la oposición activa los bloqueos a Cuba y Venezuela y la decisión de neutralidad en el conflicto Rusia OTAN en Ucrania.

El mito de que los salarios provocan inflación quedó en el descrédito, el menosprecio al mercado interno difícilmente se repetirá, la estupidez neoliberal de que “la mejor política industrial es no tener política industrial” tampoco, pero la enseñanza que en mi opinión representa el cambio de mentalidad más profundo es la que reza: ”Por el bien de todos, primero los pobres”.

Vía pacífica

La historia represiva y de fraudes electorales distanció de las urnas durante mucho tiempo a importantes contingentes del cambio, hoy, la vía pacífica aísla posiciones extremas, se ha despejado el camino para que las grandes decisiones las tome la gente votando en elecciones y en consultas.

Para apreciar la magnitud de lo que esto significa basta considerar que hoy se cumplen treinta años del alzamiento armado del EZLN y de que las células guerrilleras han coexistido con las luchas pacíficas al amparo del clandestinaje a lo largo del siglo XX (El EPR, el más cercano ejemplo).

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid a los ciudadanos nos echaron montón los medios de comunicación para convencernos que las empresas públicas son malas e ineficientes que solo las empresas privadas tienen el derecho a existir, atentando contra la esencia de la constitución política de los estados mexicanos que desde 1917 sienta los fundamentos para la coexistencia mutuamente beneficiosa del sector público, privado y social de la economía, retomando la experiencia de que el más exitoso ciclo de crecimiento económico del ´país fue antes dela fiebre privatizadora orquestada desde los círculos financieros con epicentro en Washington.

La mañanera en combinación con la libertad de expresión ejercida sin los obstáculos del pasado, nos adentró en la cultura de rendición de cuentas a un nivel sin precedente ¿Alguien recuerda en dando la cara a los jefes de las fuerzas armadas y al resto del gabinete sobre su respectivo desempeño cotidiano y los sucesos de alto impacto.

Falta que los otros poderes asuman el deber de funcionar a la vista de todos ahora que hemos asimilado que la rendición de cuentas incluye a todos los entes públicos.

Discriminación en retirada

La insolencia de los racistas y clasistas palidece, el desprecio a las mayorías no pudientes está cediendo a una visión igualitaria que poco a poco nos liberará de quienes se sienten dueños de las ciudades reclamando no la regulación sin la prohibición de los que venden lo que pueden en la calle “porque afean la ciudad”, venturosamente, la prepotencia ya no genera sumisión sino desprecio.

El periodismo que se gesta será mejor que el que está en vías de desaparecer. La progresiva extinción del chayote y el fin delos controles de la información que la evolución tecnológica propicia hará de la credibilidad la clave del buen periodismo ahora que somos testigos de que los que antes se creían dueños de la opinión pública van al precipicio de la irrelevancia.

México ya es otro.

