No más privilegios para México, se jugará el pase a la Copa Oro 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Se acabaron los privilegios para México. De ahora en adelante el Tri, tendrá que jugarse su clasificación a la Copa Oro en vez de tener pase automático, así lo dio a conocer la Confederación de Norte Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que dijo este miércoles que la Liga de Naciones del organismo, misma que arranca el próximo jueves 5 de septiembre, sí funcionará como vía de clasificación para la Copa Oro del 2021, para las 41 asociaciones miembro de la confederación.

.@CNationsLeague to serve as pathway for 2021 @GoldCup

🗞>> https://t.co/j5xa3ekZGu#FollowTheDream #LoveForOurGame pic.twitter.com/ARRFSiMbDL

— Concacaf (@Concacaf) September 4, 2019