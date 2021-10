Neymar se retira del futbol; Qatar será su último mundial

BRASIL.- Neymar, de 29 años, anunció que el Mundial de Qatar 2022 será el último de su carrera; el astro brasileño dijo que no sabe cuáles serán sus condiciones mentales para la siguiente temporada, por lo que no cree que pueda “aguantar más futbol”.

Esto, lo dijo en una entrevista a la emisora DAZN, en la que agregó que espera dar todo para esta Copa Mundial y poder llevarla a su país; lo que es su más grande sueño desde que era pequeño.

La estrella del PSG reflexionó acerca de la presión que supone ser un futbolista de élite durante tantos años; por lo que prefiere retirarse. Para algunos medios, dichas declaraciones revelan el desgaste que sufre el ex del Barcelona bajo los focos al más alto nivel.

Aun así, Neymar mantiene la esperanza de poder darle la copa a su país, en lo que será su último Mundial de Futbol.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."

Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆

Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce

— Goal (@goal) October 10, 2021