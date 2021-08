Estadounidense Caeleb Dressel se lleva cinco medallas de oro en los Juegos Olímpicos

JAPÓN.- El nadador estadounidense Caeleb Dressel terminó su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio con un total de cinco medallas de oro; por lo que rompe el récord del mundo.

Pese a que se lleva una medalla menos de las que esperaba, Dressel contribuyó al triunfo del equipo estadounidense en la final del relevo 4×100.

Las medallas que se llevó fueron:

Estados Unidos consumó la victoria con un tiempo de 3:26.78; esto se logró luego de que Dressel, quien nadara la posta de mariposa, dejará la ventaja para su país, misma que aprovechó Zach Apple en los cien metros finales.

De esta manera, los cuatro estadounidenses Apple por Ryan Murphy, Michael Andrew y Dressel, rebajaron en medio segundo la marca universal, que tenían también los norteamericanos, con un tiempo 3:27.28 desde el año 2009.

Gran Bretaña terminó con la medalla de plata, al finalizar la competencia con un tiempo de 3:27.51, nuevo récord de Europa.

Mientras que Italia se llevó el bronce, al registrar una marca de 3:29.17 minutos.

World Record!#USA conquers gold in the men's 4x100m medley relay with a time of 3:26.78.

It's a 10th consecutive gold for #USA in this event!@fina1908 #Swimming @TeamUSA pic.twitter.com/O2hSETH5xT

— Olympics (@Olympics) August 1, 2021