Esposa de Blue Demond Jr lo denuncia por amenazarla de muerte

MÉXICO.- La actual esposa de Blue Demond Jr, Mónica Carrillo, informó que interpuso una demanda ante la Fiscalía de la Mujer en contra del luchador por maltrato y amenazas de muerte.

Tras 20 años de matrimonio, la pareja de Blue Demond destacó que tenía miedo de alzar la voz, ya que pensaba que la solución era el diálogo.

Sin embargo, dijo que sacó la demanda a la luz por el bienestar de sus hijas.

“Es una situación sumamente difícil, porque está mi matrimonio con él por 20 años, está mi familia, están todas las personas cercanas que han sido testigo de muchas cosas. Yo decidí hacerlo porque yo valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie y menos por una persona que se justifica que pesa mucho, que hay gente poderosa alrededor de él y no voy a hacer nada; creo que eso no es justo, creo que estamos en un momento en el que debe de haber equidad para toda la gente. He sido abusada de muchas formas, estoy cansada que porque estoy atrás de una persona que es famosa me tengo que callar. Esto más que por mí lo hice porque tengo tres hijas,” informó a ‘Chisme No Like’.