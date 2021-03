El “Checo” Pérez y la escudería Red Bull tienen nuevo uniforme para el 2021

En redes sociales, el equipo Red Bull Racing publicó las primeras imágenes de Sergio Pérez y Max Verstappen con el uniforme que lucirán en la Fórmula 1 en la temporada 2021.

Hace unas semanas el equipo presentó el monoplaza RB16B, con el que competirán el “Checo” y el holandés, pero no se habían mostrado fotografías de los pilotos haciendo gala de su uniforme, por lo que fue una gran revelación.

El uniforme a simple vista tiene pocos cambios, mantiene los colores tradicionales antes vistos y tradicionales de Red Bull, azul y rojo, pero ahora se muestra la posición de la empresa Honda en la parte media.

Kitted out and ready to get on track in Bahrain 🇧🇭 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/at7C3DhDce

— Red Bull Racing (@redbullracing) March 5, 2021