Diego Lainez da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex jugador del América, Diego Lainez, reveló a través de sus redes sociales que se realizó una prueba de Covid-19, la cual arrojó un resultado positivo.

Fue en Instagram, donde el militante del Real Betis informó que, desde hoy en la mañana, sospechaba de estar contagiado, por esto, el conjunto sevillano realizó pruebas a todos sus jugadores.

“Hola amigos, quiero informarles por este medio de que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con ganas”, escribió Lainez.