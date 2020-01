Denuncia presidente de Mineros juego sucio de Leñadores de Durango

Juan de Dios Fernández, presidente de Mineros de Zacatecas de Básquetbol, denunció que el equipo de Leñadores de Durango ha disputado la serie de playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con acciones antideportivas fuera de duela.

El presidente mencionó que Leñadores decidió hacer mediático el conflicto suscitado en el primer juego de la serie donde se dio una actitud incorrecta por parte de un seguidor, sin embargo aseguró que los de Durango no actúan de manera favorable con el fin de desconcertar al cuadro minero.

En este sentido, explicó que en suelo duranguense, la escuadra del Cerro de la Bufa tuvo que entrenar sin luz, además de que en los juegos no se le permitió la entrada al personal que iba con Mineros y se dio también la expulsión de afición zacatecana del Auditorio del Pueblo.

El equipo de Durango hizo mediático el conflicto en Zacatecas, pero no dijeron que nos hicieron entrenar a puerta cerrada y sin luz, porque nos cortaron la luz. No le permitieron el acceso a la gente que iba con Mineros, a los aficionados que iban de Zacatecas los sacaron por gritar allá y eso no lo hicieron mediático”, comentó.