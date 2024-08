‘Checo’ Pérez termina en el quinto lugar en el circuito de Países Bajos

Foto: Cortesía.

Lewis Hamilton fue la sorpresa de la Q2, no tuvo una vuelta rápida, perdió tiempo en las rectas y quedó fuera del corte.

PAÍSES BAJOS.- Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un buen rendimiento en la calificación del Gran Premio de Países Bajos para finalizar en el quinto lugar. Por su parte, Lando Norris se llevó la ‘pole position’ en el circuito de Zandvoort.

Lando Norris siguió su “agarrón” con Max Verstappen. Al inicio de la Q3 marcó el mejor tiempo con 1:10.074; seguido de Oscar Piastri y el holandés tercero. Mientras, ‘Checo’ Pérez esperó en boxes, fue su estrategia.

Ya que, con tres minutos por correr, el mexicano lo apostó todo a una vuelta.

Así, en su último giro, Verstappen llegó a tener una velocidad de 329 km/h, marcó el mejor crono; pero eso no le fue suficiente porque Lando Norris le arrebató la ‘pole position’ con 1:09.673.

Mientras que Oscar Piastri finalizó tercero, George Russell cuarto, ‘Checo’ Pérez terminó quinto.

‘Checo’ Pérez en la Q2 del GP de Países Bajos

Con neumático blando nuevo, Sergio ‘Checo’ Pérez se colocó quinto, Max Verstappen era tercero y Lando Norris tenía el mejor crono con 1:10.496.

Sin embargo, en su último intento, el mexicano pasó de la décima posición al cuarto sitio. Lance Stroll marcó una buena vuelta para desplazar al mexicano al quinto lugar.

Los eliminados en la Q2:

Carlos Sainz.

Lewis Hamilton.

Yuki Tsunoda.

Nico Hulkenberg.

Kevin Magnussen.

‘Checo’ Pérez en la Q1 del GP de Países Bajos

En su primer intento, Sergio ‘Checo’ Pérez se colocó dentro del Top 5. Oscar Piastri tenía el mejor crono con 1:11.541.

Además, Lewis Hamilton tomó el mando de la tabla con 1:11.375, mientras que el mexicano bajó al séptimo puesto. Con menos de 10 minutos para que terminara el reloj, Max Verstappen salió a pista y se quedó a +0.018 del tiempo de Mercedes, siendo tercero.

Por otro lado, Lewis Hamilton desaceleró en la curva 9 sin ver quién venía atrás, ‘Checo’ Pérez exclamó por la radio su enojo llamando “idiota” al británico. “What the *** is this idiot going?”. El incidente fue investigado.

“Estaba fuera de su camino”, dijo Hamilton por la radio.

Con neumáticos blandos nuevos, ‘Checo’ Pérez tuvo récord en el sector 1 y cerró su muy buena vuelta al registrar el mejor tiempo con 1:11.006.

George Russell terminó segundo, Carlos Sainz tercero, Charles Leclerc cuarto, Lewis Hamilton quinto, Lando Norris sexto, Max Verstappen séptimo.

Los eliminados en la Q1: