Checo Pérez extiende su contrato con Red Bull hasta 2024

MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez de 32 años extendió su contrato con la escudería de Red Bull hasta 2024, a dos días de ganar el Gran Premio de Mónaco.

Checo Pérez se incorporó al equipo de Red Bull a finales de 2020, y al año siguiente, con 190 puntos, ganó el GP de Azerbaiyán y terminó cuarto en el Mundial.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!

¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022