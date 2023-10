Causa sensación Fernando Alonso en plaza comercial de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, causó sensación en una plaza comercial en la Ciudad de México; donde a su salida muchos de sus seguidores lo ovacionaron.

De esta forma, horas antes de que comenzara el evento del piloto español, los aficionados se volcaron a la plaza comercial; donde ya lucía llena.

Asimismo, el mismo Fernando Alonso ante las muestras de cariño en el evento; sacó su celular para grabar el coro de los aficionados.

No obstante, a pesar de la escolta, el doble campeón del mundo de la Fórmula Uno (2005 y 2006); se dio tiempo para repartir algunos fotógrafos.

“Tantos años en este deporte me han enseñado que hay momentos buenos y malos, pero siempre tienes que estar ahí; esperando una buena temporada”, dijo Fernando Alonso .

What a crowd! 👏

An incredible reception for @alo_oficial visiting @HUGOBOSS in Mexico City! #MexicoGP pic.twitter.com/knZ2oseIEl

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 25, 2023