Alejandra Valencia se perfila para ser la gran favorita en los Juegos de Santiago 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 20 años de trayectoria en el tiro con arco y con el objetivo de subir a un podio panamericano por tercera vez; Alejandra Valencia se perfila para ser la gran favorita de México en los Juegos de Santiago 2023.

Alejandra Valencia nació en Hermosillo, Sonora, el 17 de octubre de 1994, quedó prendada al tiro con arco a los ocho años; de manera fortuita, un día en el que se encontraba con Margarita, su hermana menor en un velódromo andando en bicicleta.

Margarita cayó de la bicicleta y mientras era atendida, Alejandra fijó su mirada en el campo de prácticas de tiro con arco. Al ver a la niña absorta en ese deporte, el entrenador Miguel Ángel Flores, su preparador en la actualidad la invitó a practicar.

Su primera competencia nacional sucedió en 2003 y tres años después ganó su primera medalla; bronce en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil.

Además nunca me imaginé viajar a otros países, que iba a estar en diversas partes del mundo gracias a este deporte”, dijo Alejandra .

“Al tiro con arco no lo considero como un deporte, sino como parte de mí.

De este modo, hizo su debut internacional en 2009 y sus primeros galardones comenzaron a llegar al año siguiente con la medalla de plata; por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.

Cuatro años después en los Centroamericanos de Veracruz 2014 se hizo de un oro y una plata y en Barranquilla 2018; obtuvo tres oros en pruebas individuales y por equipos.

Asimismo, en Juegos Panamericanos subió dos veces a lo más alto del podio en Guadalajara 2011; en Toronto 2015 se llevó una plata y en Lima 2019 se hizo de tres preseas, una de cada metal.

Alejandra turned up the heat in Berlin. 🔥#WorldArchery #Archery pic.twitter.com/n70hfAMenT

— World Archery (@worldarchery) October 2, 2023