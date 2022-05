Kathy Hochul, da positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Kathy Hochul, gobernadora de NY, da positivo a Covid-19, no presenta síntomas y trabajará desde casa esta semana, para permanecer en aislamiento.

La gobernadora está vacunada y con una dosis de refuerzo, invita a la población a protegerse con las vacunas y hacerse prueba si presentan síntomas.

Today I tested positive for COVID-19. Thankfully, I’m vaccinated and boosted, and I’m asymptomatic. I’ll be isolating and working remotely this week.

A reminder to all New Yorkers: get vaccinated and boosted, get tested, and stay home if you don’t feel well.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 8, 2022