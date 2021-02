Alerta Cofepris por venta ilegal de vacuna anticovid de AstraZeneca

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un comunicado en el que alerta sobre la venta ilegal de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca.

Destacó que en redes sociales se comercializa ilegalmente la vacuna, por lo que pidió a la población no adquirirla.

La Cofepris señaló que la empresa de AstraZeneca no tiene ningún intermediario para vender la vacuna, a parte de que no está autorizada su comercialización.

“En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa ASTRAZENECA, S.A. de C.V., no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa ASTRAZENECA, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin.”