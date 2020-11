Vendedores de disfraces para Día de Muertos esperan malas ventas

ZACATECAS.- Las ventas de disfraces de Día de Muertos se vio afectada por la pandemia y las campañas para no salir a pedir dulces el 1 y 2 de noviembre.

Yordi Alejandro, encargado de Novedades Ventura comentó que para estas fechas ya suele haber mucho interés en los disfraces, situación que este año no ha pasado.

Explicó a Imagen que están conscientes de la economía local, así como de la situación de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que no compraron mucha mercancía nueva.

Sin embargo, no podían arriesgarse a no tener los disfraces más demandados, pues tenían esperanza de vender algo.

“Cada año traemos más cosas, pero ahora no y pues, igual tenemos que tener mercancía, a esto nos dedicamos”, dijo.

Las ventas al momento son muy bajas a pesar de que ofrecieron precios reducidos, ya que no quieren perjudicar a los consumidores.

Así mismo, en otros negocios donde tienen a la venta diversos disfraces y accesorios para crearlos, comentaron que las campañas para no salir “a pedir el muerto”, les afectaron.

“La gente publica en el Face que no salgan y no lleven a los niños y pues quién va a ocupar un disfraz si no salen”, comentó la encargada de un negocio.