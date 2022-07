Urge la creación de una licenciatura en Educación Inicial: Medellín

Benemérita escuela normal “Manuel Ávila Camacho”.

Es importante que se abra una licenciatura en Educación Inicial debido a su alta demanda laboral, aunque esto depende de lo que establezca la Secretaría de Educación en los Centros de Atención Infantil y generen su propia fuente de trabajo, indicó José Manuel Medellín.

El subdirector de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac) mencionó que esto podría dar sustento a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social que no operan de manera profesional, ya que quienes se encargan de los menores no cuentan con la licenciatura en Educación.

Sin embargo, es importante que se realicen las gestiones correspondientes no solo en materia económica, sino en recursos humanos.

Recordó que planteó dicha iniciativa cuando laboraba en el Departamento de Educación Normal, aunque ahora es una oferta nacional que debe aprovechar el estado para también atender el tema de infraestructura física y a la población de 0 a 3 años.

Examen de admisión

En otro tema, informó que este fin de semana se realizó el examen de admisión para quienes desean integrarse como estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Ávila Camacho.

En total se registraron 610 fichas para las 5 licenciaturas, y la que tuvo más demanda fue la de Educación Prescolar con 150 aspirantes, le sigue la Educación Primaria y Telesecundaria, y en Inclusión Educativa 36, aunque de cada una solo se seleccionará a 30 alumnos.

Es decir, se estima que el 80% de los aspirantes serán admitidos para iniciar clases el próximo ciclo escolar.

En los últimos años varía el número de aspirantes, aunque éste es el promedio que se maneja anualmente, aunque hace dos años y medio, debido a la pandemia por Covid-19, disminuyeron las solicitudes.

Hay jóvenes que además de sacar una ficha de examen en la escuela normal, hicieron lo mismo en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, y quienes no aprobaron tienen una segunda opción de estudio.

Ya que lamentablemente no se les puede ofrecer una segunda opción a quienes no aprueban dicha evaluación, ya que la normal se rige bajo una demanda y una oferta dentro de 4 años y no se tenga desempleados en el área de educación básica.