The Eras Tour en Zacatecas: Así se vivió en cines la película de Taylor Swift más esperada por los swifties

Foto: Cortesía (REUTERS).

ZACATECAS.- Este fin de semana terminó la espera y los swifties pudieron disfrutar del film ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift en Zacatecas.

Las salas de Cinépolis se llenaron de fans que vestían los icónicos outfits de cada Era de Taylor Swift, que también se pudieron ver en el concierto de la Ciudad de México.

Además los swifties zacatecanos no quisieron quedarse atrás e hicieron el tradicional intercambio de brazaletes de la amistad con quienes fueron a ver la película.

Asimismo el propio cine cumplió con lo anunciado en redes sociales, pues al entrar a la sala de cine entregaron el poster de la película a quienes compraron su boleto en preventa.

The Eras Tour de Taylor Swift en Zacatecas

Desde el inicio de la película, se pudo ver la emoción en cada uno de los swifties, pues solo al aparecer el conteo se escucharon los gritos en la sala de cine.

Conforme pasaban las canciones, la emoción por presenciar la película ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift en Zacatecas se hacía cada vez más grande.

Como ocurrió en otras salas de México, los fans se levantaron de sus asientos para seguir las coreografías de las canciones. Una de ellas fue la de Willow, una canción que causó euforia entre los asistentes, que no pudieron evitar bajar a bailar.

A través de redes sociales se han podido ver algunos videos de este momento en las salas de cine, y los zacatecanos también se destacaron en esta canción.

“Zacatecas el más Swiftie”, escribió la joven zacatecana que fue a ver la película y grabó el increíble momento en que los swifties recreaban la coreografía.

Esta situación ya se había dado durante los conciertos en vivo; sin embargo, no se esperaba que se repitiera en las salas de cine. Con ello, los seguidores zacatecanos de la intérprete de ‘Look what you made me do’ demostraron ser de los más apasionados.