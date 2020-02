Puede ocasionar la muerte el reto viral “rompe craneos”

Autoridades de la SSZ llaman a los jóvenes a no realizar este reto.

Desde una sofocada, una herida en la cabeza, traumatismo craneoencefálico, inmovilidad y hasta la muerte, es lo que puede ocasionar el reto viral de internet, “rompe cráneos”, informó Alfredo Méndez Guerrero, responsable estatal del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud.

La semana pasada apareció este reto en cuentas de la red social Tik Tok, la aplicación permite crear y compartir vídeos cortos.

El famoso reto inició en un plantel educativo de Caracas, Venezuela y desde entonces le ha dado vuelta al mundo, principalmente en adolescentes.

En el “rompe cráneos” participan tres personas en una línea, quien está al centro salta y mientras está en el aire, los compañeros que permanecen a su lado le patean las pantorrillas para hacerla caer hacia atrás.

Esta peligrosa práctica pone en riesgo la vida de quien cae al suelo, la persona que aceptó el desafío queda inmóvil y se golpea la espalda baja, la cabeza da un golpe en el piso y luego azota nuevamente, explicó Méndez Guerrero.

“Aunque no hay intención de lesionar a los involucrados a tal grado, el desconocimiento de las causas que puede generar esto lo vuelve muy peligroso “, expresó.

Informó que esta actividad se practica principalmente en las escuelas y cuando los niños y adolescentes salen a jugar en las calles, por lo que exhortó a padres de familia, principalmente a difundir sobre el mal que esto trae consigo.

Actualmente, no se ha atendido a menores en la Secretaría de Salud de Zacatecas por esta causa; sin embargo, no quiere decir que no lo realicen, en el estado de Durango, una menor ya fue víctima de este reto y fue hospitalizada.

En lugares como Venezuela, ya se registraron casos de personas hospitalizadas en terapia intensiva por fisuras en el cráneo tras realizar el desafío viral.