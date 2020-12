Plataforma de Morena debe ser para más de un apellido: Mejía Haro

ZACATECAS.- Hoy, el alcalde Ulises Mejía Haro estará en la Ciudad de México en la sede nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para inscribirse en la convocatoria y reiteró que cumple “cabalmente” con los requisitos.

El presidente municipal de Zacatecas aseguró tener una opinión positiva de su partido Morena, ya que ha puesto las reglas claras respecto al proceso para la elección de candidatos para la Gubernatura del Estado.

Opinó que es parte de la democracia el que todos tengan la oportunidad de ser aspirantes a una candidatura.

Además, comentó que con su perfil se podrá generar el cambio que necesita el estado, apegado a los ideales de la Cuarta Transformación (4T).

Pluralidad

Mejía Haro llamó a la unidad de los actores políticos del partido y consideró primordial construir una plataforma inclusiva, y donde exista “más de un apellido”.

“Debe haber una plataforma con más de un solo apellido, que haya miles de apellidos , miles de familias y que esté generándose este proyecto en torno a un plan de trabajo”, dijo.

El alcalde capitalino consideró fundamental respetar los principios básicos del partido: no mentir, no traicionar y no robar, insignia que ha respetado durante su administración, aseguró.

El presidente municipal aseguró que durante su administración se ha priorizado la austeridad republicana, además le ha apostado a la eficiencia de los recursos y se ha tenido un gasto ordenado y planeado, todo con el espíritu de servir, lo que ha generado buenos resultados a pesar de los retos que han surgido.

Transparencia

Mejía Haro consideró que los candidatos a los más de 21 mil cargos de elección popular a nivel nacional, que se disputarán en las elecciones de 2021 deben tener un buen trabajo desempeñando sus actividades de una manera honesta.

Finalmente opinó que el principal reto para los gobiernos locales en los próximos años será la reactivación económica la cual se vio afectada por la pandemia por el Covid-19.