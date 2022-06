Obispo de Zacatecas lamenta que fresnillenses abandonen su hogar por inseguridad

ZACATECAS.- Se ha informado a la Diócesis de Zacatecas que existe desplazamiento de la misma cabecera municipal de Fresnillo. Es decir personas que tuvieron que abandonar sus hogares por el tema de la inseguridad, indicó Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas.

Comentó que muchas personas están secuestradas en sus propias viviendas debido al llamado “cobro de piso” que es como un pago de impuesto. Quienes no pagan se les incendia sus viviendas, por lo que muchos se tienen que ir a otros municipios y ciudades cercanas.

Dijo que no puede existir una transformación, si no se reconoce y acepta qué problema se tiene que transformar.

Después de que Sigifredo Noriega Barceló fuera detenido en la carretera en las inmediaciones de Jalisco por un comando armado, lamentó que se haya vuelto común que civiles armados se hagan pasar por militares o policías instalando falsos puntos de seguridad, cuyas acciones manifiestan la realidad en el tema de seguridad.

“Lo que me paso el jueves no fue nada grave porque ese reten lo ponen y quitan y hay mucha gente que lo padece en el norte sur este y oeste del estado. Se ha vuelto una realidad cotidiana, hacia mi persona no pasó nada, fue rápido cuestión de un minuto y no entorpeció el programa que tenía”, dijo.