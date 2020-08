Menonitas de Zacatecas siguen ganándose la vida durante la pandemia

ZACATECAS.- Los 248 habitantes de la Colonia de dos Menonitas, una comunidad de sombrerete, continúan trabajando para ganarse la vida a pesar de la presencia del Covid-19.

El equipo Imagen recorrió el poblado y se percató que todos los habitantes realizan su vida de una manera normal y sin preocupaciones.

Desde amas de casa, agricultores o menonitas que se dedican a la elaboración de quesos no se detienen por la actual pandemia.

Jacobo Kirchner, un ciudadano de la comunidad, compartió que él se dedica a ordeñar vacas, pues junto con su familia es propietario de un establo.

Al preguntarle sobre que medidas de higiene aplica para ordeñar a las vacas, explicó que siempre ha sido muy limpio, por lo que la presencia del virus no cambia nada.

Además, considera que por ser un poblado pequeño es muy difícil que el Covid-19 llegue a la comunidad.

La comunidad tiene dos escuelas, donde asisten niños de 6 a 13 años de edad para aprender lo básico.

Enrique Jan, maestro de una de las instituciones, compartió que los niños asisten a clases para aprender a leer, escribir, rezar y matemáticas básicas.

A diferencia del calendario escolar que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la comunidad actualmente asisten a clases.

Asimismo, toman vacaciones cuando consideran necesario, preferentemente en temporada de invierno.

En dicha escuela hay alrededor de 60 niños, quienes asisten de 4 a 5 horas a clases y tienen media hora de recreo.

Por su parte, en la comunidad Manantial de la Honda “Los menonitas” en Miguel Auza, siguen la misma secuencia que la colonia Dos de Menonitas.

Al ser una comunidad con más industria, se podría estimar que reducirían el trabajo.

Sin embargo, continúa con sus labores cotidianas pese a que el municipio ha tomado medidas de confinamiento.

Dentro de los supermercados y tiendas para el hogar se ofrece gel antibacterial para todas las personas que ingresen.

Así mismo, dentro de los comercios hay señalamientos en su idioma Alemán sobre la sana distancia entre las personas.

Por las calles del poblado así como dentro de las tiendas la gente circula de manera normal, algunos con guantes y cubrebocas.

Jacob Loeppky, propietario de un taller y venta de tractores en la comunidad, aseguró que no es necesario parar de trabajar por el coronavirus.

Sin embargo consideró que es importante tomar las medidas de higiene que las autoridades indican para prevenir cualquier anomalía.

“Podemos seguir trabajando pero aplicando las medidas de seguridad, no es que no crea en el virus pero hay cosas que son importantes que no se deben dejar de hacer.