Los retos de la discapacidad

ZACATECAS.- Desde hace 10 años, Jesús Cuauhtémoc Cardona Montoya, es uno de los tres encargados de dar mantenimiento a las instalaciones de la Plaza Bicentenario y el estacionamiento.

Si bien el trabajo parece sencillo, aprender los gajes de la jardinería por ejemplo le tomó a Jesús, quien es sordomudo de nacimiento tres años de práctica.

Con el tiempo Jesús, adquirió mayor destreza en sus labores, pero no fue tarea fácil, la comunicación es todo un reto, pues para entender a su interlocutor debe leer sus labios.

Pero la comunicación no es la única barrera a la que se enfrenta este joven de 34 años, también para él ha sido difícil lidiar con la pandemia de coronavirus.

Sus padres ya de la tercera edad temen que Jesús salga a trabajar y adquiera el virus, por ello él toma todas las medidas de higiene para cuidar de su salud y la de su familia.

Sobre todo tener los cuidados del cubrebocas, los guantes, la máscara, para estar limpiando; sí me da miedo, pero aquí estoy y cuando llego me ponen gel, me hacen que me lave las manos, que me cambie de ropa, pero sí les preocupa”, expresó.