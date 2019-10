La SFP realiza observaciones al Patronato de la Fenaza 2017

ZACATECAS.- En la edición 2017 de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), la Secretaría de la Función Publica (SFP), realizó varias observaciones al Patronato, principalmente por el mecanismo de asignación de espacios a comerciantes y las respectivas tarifas impuestas.

Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública aseguró que, se encontraron además anomalías en cuanto a requisitos fiscales en algunas compras o gastos, asimismo se recomendó aumentar los controles del gasto que realizó el Patronato en aquella edición.

“No pudiera decir que no hemos encontrado observaciones, simplemente diría que ya revisamos la documentación, estamos por concluir los resultados, aquí es donde podremos determinar si hay o no observaciones; aún no se puede hablar de cuantas o en que sentidos, si son graves o no graves”, dijo Ortiz Medina.