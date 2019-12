Hay divisiones dentro de Morena en el estado: Menchaca

El diputado de Morena, Héctor Menchaca, reconoció que hay divisiones al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que al menos a él no se le ha convocado a una reunión en los 2 años que ha estado Fernando Arteaga al frente del partido en el estado.

En este sentido, resaltó la falta de comunicación entre el comité nacional y estatal de Morena, pues se les avisó un día antes sobre la visita de Yeidckol Polevnsky Gurwitz al estado, cuya visita fue infructífera y en general “no supo a que vino”.

Menchaca Medrano comentó que no pudo asistir a la visita, ya que tenía la agenda ocupada visitando varias comunidades y municipios del estado, actividad que no podía posponer.

El legislador dijo retirarle su confianza y credibilidad a Polevnsky, ya que no interfirió “ni puso orden” en el proceso de elección para el nuevo dirigente estatal de Morena, hecho que afectó al comité en el estado.

“No pude asistir, no sé a que vino o cual fue la razón, desde ahí estamos partiendo mal, me comentaban algunos temas, ya no existe la veracidad ni la confianza”, dijo el legislador.

Respecto a las acusaciones de supuestos actos anticipados de campaña de David Monreal como coordinador nacional de Ganadería, le pidió a la dirigente nacional de la Cuarta Transformación hacer públicas las pruebas “si es que las tiene y no solo aventar la piedra y esconder la mano”.

Para el diputado, dentro del partido, no existe democracia y se tendrá que esperar al proceso electoral.