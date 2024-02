Fortalecimiento y Justicia Coordinada: Prioridades de Carlos Villegas Márquez

ZACATECAS.- Fortalecer la institución, dignificarla, tener una buena relación con los poderes en el estado y contar con un buen presupuesto son los principales temas para Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ)

Villegas Márquez aseguró que no se dejará de lado la autonomía que maneja el Poder Judicial en el estado.

“Ello no implicará de manera alguna dejar de lado la autonomía de la que usamos como poder judicial, pero debe ser una autonomía coordinada, una autonomía en donde existan, en donde no exista conflictos, qué es base para el éxito de las instituciones”.

Como primer reto está la implementación del nuevo Sistema de Justicia Oral en materia civil. Que implica una coordinación, preparación esquematizada para la cual zacateca está preparado.

A la par de este nuevo reto y al adquirir este compromiso como presidente del tribunal, dijo que “estoy seguro que lo vamos a lograr, sobre todo con el apoyo de mis compañeros magistrados del poder superior de justicia, de quien ese que cuento con su apoyo y sé que cada uno en lo particular tiene mucho que contribuir ya subimos justo ese compromiso”.

En entrevista para La Voz se dijo abierto a escuchar y trabajar en conjunto con el personal que forma parte de este poder, pero además de calificar el trabajo de todos y dar prioridad a quienes laboran a conciencia.

“Debo decir que soy una persona que me gusta estar ahí en los juzgados, estar al pendiente que me conocen, saben que en la institución se le gana con el trabajo y no solamente con una buena relación, sino que es el trabajo el que habla por ellos”.

Mencionó que el trabajo es la clave primero para dar el servicio y dar cumplimiento a lo que la norma a la “justicia pronta y expedita”.