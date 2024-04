Elecciones 2024: Raymundo Moreno continúa con la visita a los municipios

ZACATECAS.- Raymundo Moreno, candidato a diputado federal por el Tercer Distrito electoral de la coalición “Fuerza y Corazón por México” continúa con la visita a los 14 municipios de la jurisdicción.

“Créeme que no estoy perdiendo el tiempo estoy sumamente emocionado , recorriendo nuestro estado platicando con los ciudadanos, los vecinos y con la determinación de que comencemos a reconstruir nuestro futuro”.

Se ha encontrado desesperación por parte de los campesinos, ya que han vivido una de las sequías más graves.

“Sin el acompañamiento del gobierno federal que los abandonó, hay que decirlo México no voltea ver a Zacatecas, no somos prioridad, no somos importantes para el gobierno de Morena, del PT y del verde a nivel federal”.