El ataque registrado entre los límites de San Luis Potosí con Zacatecas no trascendió al territorio estatal

ZACATECAS.- El ataque registrado el sábado durante la madrugada entre los límites de San Luis Potosí con Zacatecas, se desarrolló en aquel estado y no trascendió hacía este territorio estatal.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Arturo Medina Mayoral, explicó que ese enfrentamiento se desarrolló por completo en San Luis Potosí, específicamente en Villa de Ramos.

Explicó Arturo Medina Mayoral “en San Luis hubo un enfrentamiento en Villa de Ramos, no sé qué grupos o sin con la policía, ahí se desarrolló todo el evento”.

Por lo que negó que dicha agresión se haya extendido al estado de Zacatecas, incluso con policías heridos o enfrentamientos en territorio zacatecana. Añadió que todo eso es mentira, refiriendo que lo único registrado en territorio zacatecano fue un vehículo abandonado concerniente con esos hechos.

“Un vehículo que anduvo allá en los enfrentamientos lo dejaron abandonado aquí en los límites con Zacatecas, ahí llegaron y lo incendiaron pero no hubo ningún enfrentamiento, no hubo ninguna agresión a las policías, no hubo afectación a la población”.