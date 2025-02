Saúl Monreal respalda espíritu de las reformas contra la reelección y el nepotismo

FOTO: Saúl Monreal Ávila, senador de la República

ZACATECAS.- El senador Saúl Monreal respaldó las reformas constitucionales que buscan prohibir la reelección y la sucesión inmediata de familiares en cargos públicos.

Aseguró que el espíritu de estas iniciativas es positivo, pues destacó que muchas veces familiares sin mérito ni trayectoria política ocupan los puestos públicos.

“El espíritu de la reforma es correcto porque no debe haber favoritismo. En mi caso, no me siento aludido, porque mis logros me los he ganado, no me los han dado”, afirmó en entrevista.

Dijo que analizará las reformas cuando lleguen al Congreso y propuso incluir no solo a familiares de sangre, sino también a parientes políticos, para garantizar mayor equidad.

“Hay cuñados o cuñadas que no tienen ningún mérito, y eso también debe regularse”, subrayó el senador.

En cuanto a la no reelección, el senador recordó que, aunque la reforma retoma el espíritu del “Sufragio efectivo, no reelección” de Francisco I. Madero, es un tema que requiere discusión.

“En el caso de los alcaldes, a veces se necesita más tiempo para desarrollar proyectos municipales. Sin embargo, la propuesta fortalece el proceso democrático“, afirmó.

Monreal Ávila señaló que el Congreso evaluará las reformas para definir los tiempos de aplicación de cada figura reformada.

Mientras el nepotismo podría implementarse inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial, la no reelección podría ser vinculante hasta 2030.

Por otro lado, el senador destacó su compromiso con Zacatecas, mencionando su constante presencia en municipios y las encuestas que lo posicionan como favorito rumbo al 2027.

“No me confío en los resultados, pero seguiré trabajando y fortaleciendo estructuras para servir mejor a mi estado”, puntualizó.

Finalmente, Monreal Ávila informó que en el recién iniciado periodo ordinario de sesiones presentó 19 iniciativas.

Destacó que las propuestas están enfocadas en temas como seguridad pública, bienestar, protección animal y derechos de comunidades indígenas.

“Es un periodo intenso, pero estamos comprometidos con el trabajo legislativo“, concluyó.