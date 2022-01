Cumplen tiendas departamentales con medidas sanitarias

ZACATECAS.- Tiendas departamentales como Soriana y Walmart mantienen los protocolos sanitarios activos con el cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo.

Aunque se sigue permitiendo el acceso a menores de edad, siempre y cuando porten su cubrebocas, también se tienen activos módulos de sanitización en los accesos.

Se instalan un tapete sanitizante, se toma la temperatura corporal y se aplica gel antibacterial, además de que se hace limpieza a los carritos.

Estas medidas son obligatorias por al menos los próximos 14 días ya que los lineamientos dados por el Gobierno del Estado permitirán la apertura de espacios públicos y de todas las actividades económicas.

Batallan con restricciones

“Pues a veces me acompaña mi niño, pero pues ahorita no nos dijeron nada, me da pendiente dejarlo solo en el coche y aquí afuera con el guardia se me enfría, pero pues son quince días ojalá pase rápido porque con las restricciones se batalla”, dice Verónica Rodríguez, quien acude a realizar sus compras a Soriana Plus.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas ha dispuesto que en espacios públicos se podrá tener un horario establecido con una capacidad límite de aforo, para evitar las aglomeraciones.

Aforos al 50 por ciento

Se estableció que mercados y supermercados podrán tener el 50% de aforo, así como los centros comerciales. Y en los establecimientos, los locales no esenciales cerrarán en sus horarios establecidos.

Por lo pronto, parques, plazuelas y jardines estarán abiertos al 50%, las actividades turísticas como recorridos a la Bufa, Mina del Edén, Teleférico, Turibuses y Museos podrán abrir únicamente con un 70 por ciento.

Mientras que las actividades y espacios como gimnasios, albercas y centros deportivos podrán abrir solamente al 50% de su capacidad y los lugares de entretenimiento como cines y teatros podrán abrir con el 50% de aforo.