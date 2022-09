Busca madre volver a ver a su hija

Desde hace dos años no tiene noticias de su hija, pues señala que el padre de la menor, Sergio Villareal Carrillo, se la llevó.

Viridiana solo busca volver a ver a su hija. |Foto: Cortesía

La ciudadana Viridiana Marlene Loera denunció ante medios de comunicación un caso de sustracción de menores debido a que desde hace dos años no tiene noticias de su hija, pues señala que el padre de la menor, Sergio Villareal Carrillo, se la llevó el 25 de junio de 2020, y a la fecha no tiene información sobre el paradero de la niña.

Narra que después de esto acudió al Sistema Estatal DIF, y de ahí se le canalizó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Posteriormente se le envió a la Casa de Justicia de la Mujer y finalmente se emitió una orden de aprehensión después de un año.

Sin embargo, no se buscó al padre ni a la menor, pues el ex secretario de seguridad, Arturo Bazán, le dijo que necesitaban acudir con ocho patrullas por la inseguridad, y no se ejecutó la orden de detención.

De acuerdo a la información que obtuvo, su expareja habría interpuesto una revisión de la demanda. La mujer envió tres exhortos, pero se le ha dicho que acuda al distrito de Jerez, pues su expareja se encuentra en Monte Escobedo.

Según relató, los policías ministeriales le dijeron que no podían acudir por la inseguridad, además de que su exsuegro, Sergio Bernardo Villareal Sánchez, fue alcalde de Monte Escobedo y actualmente es funcionario de la Secretaría del Campo.

Después del proceso de divorcio, Viridiana contrajo matrimonio en marzo de 2020, situación que le reclamó su suegro. Y en los siguientes dos meses Sergio no acudió a visitar a la menor los fines de semana que le correspondía.

La denunciante menciona que a pesar de que se cuenta con información sobre el paradero del responsable, Viridiana lamenta que exista impunidad por la ayuda del papá del padre.