Avanza estrategia de seguridad en Zacatecas: Ricardo Monreal Ávila

ZACATECAS.- Ricardo Monreal Ávila, senador de la república, dijo que Zacatecas está avanzando en la estrategia de seguridad y con ello disminuyendo el índice delictivo.

Lo anterior en su más reciente visita a Zacatecas para participar en un foro denominado “Jóvenes legislando por la transformación” a donde acudió como invitado para hacer la inauguración del evento.

Por lo que, en entrevista con medios de comunicación, comentó que en la comparecencia que tuvo el Senado con el Gabinete de Seguridad, se les informó de las estrategias, las cuales dijo tendrán resultados derivado de las labores de inteligencia, combate y despliegue estratégico.

En torno al estado de Zacatecas, añadió “creo que el propio gobernador David Monreal está muy pendiente de toda esta estrategia, él la conoce y la conoce a la perfección con la relación que tiene con el nuevo secretario de seguridad pública y con los nuevos grupos de reacción inmediata, es parte de toda estrategia”.

Ricardo Monreal Ávila habló también del secuestro de su primo en la comunidad de Plateros “quizá fue ruidoso por los 3, porque estaba un primo nuestro que es muy cercano pero nadie se escapa a la inseguridad y por fortuna gracias a Dios se resolvió”, añadiendo en que ha insistido que se resuelvan todos los temas.

Referente a la sucesión presidencial insistió que buscará ser candidato a la presidencia de México por Morena y que no está pensando en otras candidaturas.

“Todo escenario que se esté comentando no es exacto, lo único que les puedo garantizar y asegurar es que voy a contender por la presidencia de la república, ni estoy pensando en ser candidato de otra cosa, ni menos regresarme a mi tierra, porque ya tuve una responsabilidad, la más alta y que me siento muy contento y muy satisfecho del trabajo y de los zacatecanos que siempre me han visto con respeto, no tengo plan b, voy a luchar por la presidencia de la república”.