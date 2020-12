Avanza coalición con candidatura de Claudia Anaya

ZACATECAS.- Los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, que están avanzando hacía una coalición en Zacatecas, determinaron que la candidata sea una mujer y las condiciones apuntan a que sea la actual senadora Claudia Anaya.

Ayer mismo, el dirigente del Partido Acción Nacional, en una conferencia de prensa, dejó claramente establecido que este partido, en la Coalición por Zacatecas, apoyarían a una candidata mujer sin mencionar todavía el nombre de Claudia Anaya.

Informaciones en poder de Imagen, indican que el PRI y el PRD también están de acuerdo en ir en coalición con una candidata mujer.

Aunque ninguno de los tres ha dicho el nombre en los círculos políticos a nivel nacional, se menciona insistentemente el nombre de Claudia Anaya como la persona con mayores posibilidades de encabezar la coalición para la gubernatura de Zacatecas.

Consenso

El líder del PAN Marko Cortés aseguró que durante las últimas semanas, el PAN realizó una amplia consulta con los militantes.

Dijo que más del 70% de la militancia está de acuerdo con que se realicen coaliciones y alianzas con otros partidos.

Informó que en la Sesión de Consejo Nacional se concluyó que en Zacatecas se apoyará a la candidata que sea más competitiva.

“EL PAN acompañará y apoyará en todo lo necesario para lograr abrir el mayor número de espacios para las mujeres a cargos de elección popular” detalló.

Indicó que está en pláticas con las diversas fuerzas políticas para determinar el mejor perfil.

Alguien que represente los ideales, que tenga buena fama pública, buen sentido social y que sea trabajadora en beneficio de los zacatecanos.

“Actualmente se han generado una serie de malas decisiones que han costado mucho a nuestro país, serie de improvisaciones, queda clara la incapacidad y la falta de visión que sólo se ha dedicado a generar programas y proyectos que no funcionan y a destruir los que sí funcionaban para la nación”, destacó.

Estoy preparada

En entrevista para Imagen, Claudia Anaya aseguró que aún no ha recibido ninguna llamada de los partidos integrantes de la coalición.

Aseguró que es un tema que se define en la capital del país y en la que todos los partidos deberán estar en comunión.

“Nadie me ha llamado a mí y no me llamarían, es un tema nacional, cuándo se va a elegir una gubernatura, en lo local si es una candidatura única no hay mayor problema, pero si se trata de diputaciones federales o en el caso de las candidaturas al Senado y ahora también con los lineamientos del INE, lo cierto es que el escenario cambia, porque ahora los tres partidos políticos tienen que ver en que estados van a ir coaligados y con ello cumplir con el principio de paridad, es decir ya no es una decisión exclusiva del PRI, es una decisión que tiene que ser consensada con todos los partidos políticos para que puedan cumplir con su cuota de paridad en los estados” refirió.

Anaya Mota dijo estar lista para encabezar la coalición y aseguró que se ha preparado durante años para este momento.