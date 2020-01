Aumentan denuncias por acoso sexual

ZACATECAS.- La fiscal Especializada en la Atención de Delitos contra las Mujeres por razones de Género, Fátima Xóchitl Arroyo Encina, indicó que las denuncias por acoso sexual van en aumento y de dos denuncias que se registraron en 2018, el año que recién terminó cerró con siete carpetas judicializadas.

Precisó que previo a agosto del 2018 cuando se tipificó el acoso sexual como delito, sólo se generaba un acta del hecho, pero ahora en el Código Penal, se establece una sanción de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientas UMAS (Unidades de Medida y Actualización calculada por la Secretaría de Hacienda) a quien incurra en conductas verbales o físicas de carácter indeseable.

“Si ya la siguió, si ya le dijo de cosas a la siguiente comete un abuso sexual, una violación o un feminicidio, la ley de alguna manera nos limitaba porque no podíamos investigar para castigar, en muy pocos casos se hacía el oficio de investigación cuando no sabíamos quién era o no lo podíamos identificar” indicó.