Reforma contra nepotismo no está dedicada a Saúl Monreal, es un avance para la democracia: Santos Antonio

FOTO: Santos Antonio González Huerta, diputado local

ZACATECAS.- El diputado Santos Antonio González Huerta afirmó que la reforma contra el nepotismo no está dirigida a nadie en particular, sino que es un avance para la democracia.

El legislador afirmó que la medida no tiene dedicatoria, sino que busca erradicar clanes familiares y la herencia del poder en la política mexicana.

Expresó su apoyo a la reforma conta el nepotismo y afirmó que, tras su aprobación en el Congreso de la Unión, será clave para Zacatecas.

“Estos cambios son profundos, necesarios y se han planteado a partir de las voces de la ciudadanía”, afirmó el diputado de Morena.

Afirmó que cada reforma se ha discutido en las colonias, a fin de promover una cultura de debate y para fortalecer la democracia, por lo que reiteró que cuentan con el respaldo ciudadano.

El legislador subrayó que las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum están pensadas para transformar profundamente el sistema político.

Entre los cambios más relevantes se incluyen la reforma contra el nepotismo, la no reelección para diputados federales y locales, y la posible eliminación de los plurinominales.

Aseguró que, aunque la reforma afecte a figuras locales, no es un asunto personal, sino un compromiso con la transformación para mejorar el país.

“Como diputado local, la no reelección me afecta, sí, pero no importa, estamos aquí para transformar, no para perpetuarnos en el poder”, dijo.

Debido a que se ha señalado una posible afectación al senador Saúl Monreal, González Huerta reconoció que él ha declarado públicamente su apoyo total a la reforma.

El legislador enfatizó que, pese a especulaciones sobre una dedicatoria a ciertas figuras políticas, la reforma tiene un alcance más amplio y busca cambios estructurales.

“No se trata de un tema de apellidos, sino de poner reglas claras. La reforma establece que los familiares hasta cuarto grado, incluidos cuñados, no podrán ocupar cargos públicos”, señaló.

Santos Antonio González afirmó que el país vive una etapa de profunda transformación, con reformas clave en seguridad, bienestar social, y justicia.

Finalmente, destacó la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano en su distrito para seguir consultando con la gente y tomar decisiones en conjunto.

Aseguró que la participación ciudadana es clave para el éxito de estas reformas, “queremos que la ciudadanía participe activamente”.