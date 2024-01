AMLO se encuentra satisfecho con los resultados de los Programas del Bienestar en Zacatecas

ZACATECAS.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), visitó la ciudad de Zacatecas en donde hizo referencia a los programas del Bienestar con los que se ha apoyado a esta entidad.

Ante una gran multitud de beneficiarios de dichos programas y autoridades locales y federales, comentó que en Zacatecas hay 9 mil 542 jóvenes construyendo el futuro,en este programa a nivel nacional han invertido 110 mil millones de pesos.

Resaltó que las y los estudiantes de nivel medio superior están recibiendo becas, siendo un total de 59 mil 691 jóvenes en Zacatecas, en cuanto a las becas de educación básica, comentó “nada más eran 37 mil 564, pero hay una buena noticia, ya este año vamos a aumentar 22 mil 710 becas más aquí, en Zacatecas: vamos a llegar a 60 mil becas para el nivel básico”.

Mientras que las universidades públicas continuarán con apoyo del gobierno federal, de estás existen 4 en la entidad, la Universidad de Francisco R. Murguía de Medicina Integral, la Universidad en Pánfilo Natera de ingeniería, la Universidad de Mazapil de ingeniería en minas, y la Universidad de Pinos en ingeniería ambiental.

En cuanto a las pensiones para adultos mayores, dijo que en el estado se están dando 169 mil 705 , a quienes se les aumentó el monto en un 25 por ciento, por lo que van a recibir 6 mil pesos bimestrales, además comentó que todos los discapacitados tendrán garantizada la pensión.

Apoyos a madres solteras, dijo, son 9 mil 124, mientras que en el programa de Producción para el Bienestar se está apoyando a 50 mil 717 productores, además de que “59 mil 129 productores de Zacatecas van a recibir su fertilizante de manera gratuita, 28 mil toneladas para el campo”.

Andrés Manuel López Obrador también explicó que se continuará con el precio de garantía de frijol, 17 mil 344 pesos la tonelada, además refirió que en Zacatecas ya hay 62 sucursales del Banco del Bienestar.

En otros compromisos, el presidente recordó que se envían a Zacatecas 2 mil millones de pesos adicionales para el pago de la nómina educativa, añadiendo que ampliarán el presupuesto para mejorar caminos en la entidad, además se tiene el compromiso de mejorar hospitales, centros de salud y hospitales.

Durante el mensaje del presidente de la república, reconoció el trabajo hecho por el gobernador David Monreal, incluso mencionó que en su próximo libro, que se distribuirá en el mes de febrero se tratará un apartado de la transformación que se ha dado en Zacatecas, recalcando incluso que antes de que termine su mandato vendrá a la entidad.

“Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque yo ya no esté, porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos, no se los diría si no fuese así, quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México”.