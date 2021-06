ZACATECAS.- David Monreal Ávila, ganador virtual a la gubernatura del estado de Zacatecas, agradeció al pueblo por haberlo respaldado.

A quienes han llamado para felicitarlo y trabajar en conjunto, también planteó algunos compromisos.

Lo hizo a través de una transmisión en vivo en las redes sociales.

“Me siento orgulloso de representar un pueblo como el de Zacatecas, voy a honrar nuestros postulados, voy a honrar la oferta política porque de eso se trata nuestro deseo, nuestro anhelo de una nueva sociedad, de una nueva gobernanza”, mencionó.

Llamados para felicitarlo y trabajar en conjunto

Explicó que ya ha sido llamado por dirigentes de partidos políticos y poderes.

Añadió “ya hay el reconocimiento social y eso nos va facilitar muy rápido y nos va permitir llevar un proceso ordenado, responsable, limpio, a la altura de Zacatecas”.

Además de recibir felicitaciones de representantes del gobierno federal, entre los que han llamado para “construir juntos alternativas y políticas” están Manuel Bartlett director general de la CFE, Miguel Torruco titular de la Secretaría de Turismo, Tatiana Clouthier quien encabeza a la Secretaría de Economía, Zoé Robledo titular del IMSS, entre otros.

Compromisos

Explicó que ha sido respetuoso de los tiempos y del proceso electoral, el que concluye hasta la entrega de la constancia de mayoría.

Pidió a las y los candidatos que lo acompañaron en la contienda, a los que ya les ha sido entregado el documento, expresen su gratitud y compromiso de frente al pueblo.

En el caso de las y los diputados locales, dijo, se tiene el compromiso de que renuncien a las herramientas legislativas, lo anterior de acuerdo al trabajo que se hará enfocado en la austeridad y la disciplina financiera.

“Voy a ser muy responsable, yo no voy a ser tapadera de nadie y no voy a permitir que se despilfarre, mal use, que se desgaste el patrimonio de los zacatecanos, hoy más que nunca necesitamos del cuidado de la transparencia, del ahorro, para poder llevar el bienestar a las familias zacatecanas”, añadio.

David Monreal señaló que sabe que no es el mejor momento para gobernar, ya que se tiene la deuda más grande en el estado, además de que el instituto de seguridad social está en crisis y quiebra, por lo que en este último tema se abrirá el debate para resolver.

Seguridad Pública

Una de las principales problemáticas y quejas de las y los zacatecanos, dijo, es el tema de la seguridad, el cual dejó de ser únicamente un asunto de estado y se ocupará de la participación de todos.

“Soy un federalista y voy a pedir de la coordinación, de la colaboración para darle solución para que de manera progresiva, poco a poco, vayamos logrando nuestra paz social, nuestra tranquilidad, el bien de todos, nadie se excluirá del beneficio”, agregó.

Se atenderán las causas de la inseguridad generando empleos, pero también espacios deportivos, educativos, laborales, con lo que se va buscar crear desarrollo económico.

“Ya lo dije, no voy a protestar que no hay recurso, que nos dejaron sin dinero, vamos a luchar y yo estoy seguro que Dios proveerá y Dios nos ayudará para salir delante de esta encomienda y de esta gran responsabilidad”, puntualizó.