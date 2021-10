Acuden zacatecanos a la jornada especial de vacunación anticovid

ZACATECAS.- Miles de personas de diferentes municipios del estado, que por diferentes circunstancias no se aplicaron la dosis de vacuna contra el Covid-19; acudieron a las instalaciones de la feria desde temprana hora para recibir el biológico.

Sin embargo, algunos de los usuarios denunciaron una mala organización. Ya que desde que arribaron al lugar hubo confución con las filas.

Algunas iniciaban a unos metros de la Avenida México en la colonia Tres Cruces, y se dividían en tres; las de rezagados, adultos mayores y personas con discapacidad y mayores de 18 años. Además de que no falto quien buscara “colarse” para evitar formarse.

Después de las 2 de la tarde, se informó a los asistentes que se había acabado la vacuna Cansino y que se comenzaría a aplicar la dosis de AstraZeneca. Lo anterior debido a la alta demanda de personas que acudieron este martes.

De acuerdo con Servidores de la Nación, durante los meses en que se aplicaron las vacunas a diferentes sectores de la población, no se había observado tanta demanda.

Hubo personas que llegaron desde las 4 de la madrugada para apartar lugar, y tuvieron que esperar más de 5 horas para ser vacunados. Algunos venían desde Fresnillo, Ojocaliente, Sombrerete, Villa de Cos, Mazapil, Plateros entre otros.

Al cuestionar a algunas personas el porqué no se vacunaron en las fechas que les correspondía de acuerdo a su edad, algunas coincidieron en que había sido por cuestiones laborales, otra adolescente confesó que no lo hizo por quedarse dormida.

“Yo no me la había puesto porque me quede dormida” dice Karina, mientras que su amiga Rosario dijo que no había acudido a aplicarse la vacuna porque no tenía con quien encargar a sus hijos.